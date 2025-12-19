PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus in Zülpich

Zülpich (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember, kam es im Zeitraum von 14.30 bis 18 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Von-Bodelschwingh-Straße in Zülpich.

Unbekannte hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Aus dem Wohnhaus wurde Schmuck entwendet. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:41

    POL-EU: Falscher Polizeianruf im Stadtgebiet Mechernich

    Mechernich (ots) - Am Mittwoch, den 17. Dezember, erhielt ein Senior aus dem Stadtgebiet Mechernich gegen 11.52 Uhr einen Anruf von einer bislang unbekannten Frau. Die Anruferin gab sich am Telefon als Polizeikommissarin der "Kriminaltechnischen Untersuchung" der Polizei Euskirchen aus - eine solche Abteilung existiert bei der Polizei Euskirchen nicht. Die Frau erkundigte sich nach dem Besitz von Schmuck oder anderen ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:40

    POL-EU: Kontrolle am Euskirchener Bahnhof - Hausverbot und Haftbefehl umgesetzt

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Tag (18. Dezember) fand erneut ein gemeinsamer Kontrolleinsatz am Euskirchener Bahnhof statt. An den Maßnahmen waren die Kreispolizeibehörde Euskirchen, die Bundespolizei, die DB-Sicherheit sowie der städtische Vollzugsdienst beteiligt. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein 33-jähriger Mann aus Euskirchen auf dem Bahnhofsgelände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren