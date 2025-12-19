Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus in Zülpich

Zülpich (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember, kam es im Zeitraum von 14.30 bis 18 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Von-Bodelschwingh-Straße in Zülpich.

Unbekannte hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Aus dem Wohnhaus wurde Schmuck entwendet. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

