Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis in Zülpich gestoppt

Zülpich (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember, meldete ein Zeuge gegen 6.25 Uhr der Polizei Euskirchen einen Pkw, der in auffälligen Schlangenlinien geführt wurde. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug kurze Zeit später in Zülpich in der Straße Am Meilenstein antreffen und kontrollieren. Beim Anhalten des Fahrzeugs sprang der 40-jährige Pkw-Fahrer aus Hessen ruckartig auf die Rückbank. In der Folge rollte das Fahrzeug rückwärts. Ein Beifahrer begab sich daraufhin auf den Fahrersitz und konnte das Fahrzeug rechtzeitig abbremsen. Eine Überprüfung ergab, dass der 40-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde bei ihm deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Auf der Polizeiwache Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

