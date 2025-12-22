Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuer in Wohnhaus - Dachstuhl in Vollbrand

Euskirchen-Roitzheim (ots)

Am Freitag (19. Dezember) kam es gegen 12.17 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Lilienstraße im Euskirchener Ortsteil Roitzheim. Bereits auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung über dem Ortsteil sichtbar.

Beim Eintreffen der Polizei stand der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses mit Erdgeschoss- und Maisonette-Wohnung bereits in Vollbrand. Drei angrenzende Nachbarhäuser wurden vorsorglich evakuiert. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich eine Person in dem Wohnhaus.

Der Bewohner hatte das Gebäude bereits verlassen und blieb unverletzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie der Gefahr eines Brandüberschlags auf angrenzende Gebäude wurden drei Nachbarhäuser evakuiert. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Zur statischen Überprüfung des Gebäudes wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Die Löscharbeiten dauerten bis 18.40 Uhr an.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell