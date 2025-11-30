Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Exhibitionist masturbiert im Zug

Osnabrück (ots)

Ein Exhibitionist hat am Samstagmittag in einem Intercity Express sein Geschlechtsteil entblößt und sich selbst befriedigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der Zugfahrt zwischen Hannover und Osnabrück.

Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei hat sich ein 31-jähriger Deutscher während der Fahrt nach Osnabrück an sein Glied gefasst und sich dabei selbst befriedigt. Nachdem Zeugen dieses gemeldet hatten erwartete ihn in Osnabrück schon eine Streife der Bundespolizei.

Der Mann offenbar verwirrte und stark verwahrloste Mann wurde zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus interessierte sich die Justiz für seinen derzeitigen Aufenthalt, sie hatte den Mann gleich sieben Mal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

