Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 43-Jährige muss ins Gefängnis.

Der Mann wurde am Nachmittag gegen 16:15 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Mitfahrer eines Autos in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Parkplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Diebstahls verurteilt worden und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen verbüßen. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 800 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Da der 43-Jährige die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell