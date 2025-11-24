Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mutmaßlicher Drogenhändler bei Grenzkontrolle festgenommen

Twist (ots)

Die Bundespolizei hat Sonntagmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen international gesuchten 46-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die türkischen Behörden vor. Ihm wird Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Der 46-jährige Türke war als Beifahrer in einem Auto aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde das Auto gegen 11:15 Uhr vormittags in der Kontrollstelle der Bundespolizei an der B402 bei Schöninghsdorf angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 46-Jährigen ein europäischer Haftbefehl existiert. Der Mann wird seitens der türkischen Justiz des Drogenhandels verdächtigt.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der 46-Jährige heute Vormittag einem Richter am Amtsgericht Leer vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Auslieferungsverfahren liegt jetzt der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg vor.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell