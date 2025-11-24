PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Verdacht des Wohnungseinbruchsdiebstahls - Untersuchungshaft

Bunde (ots)

Ein 36-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Dem Mann wird ein Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 36-Jährige reiste als Insasse eines Fernbusses aus den Niederlanden ein, als er im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 5:00 Uhr in der Kontrollstelle auf dem Rastplatz Bunderneuland an der Autobahn 280 durch Bundespolizisten kontrolliert wurde.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Albaner von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird ein Wohnungseinbruchsdiebstahl zur Last gelegt. Da er flüchtig war, hatte das zuständige Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Der Verhaftete wurde am Sonntagvormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

