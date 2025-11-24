Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht - 24-Jährige muss für 15 Tage ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze eine mit Haftbefehl gesuchte Frau festgenommen. Die 24-Jährige muss für 15 Tage ins Gefängnis. Die 24-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 20:35 Uhr abends auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien der 24-jährigen Ukrainerin stellten die Bundespolizisten fest, dass die Frau per Haftbefehl gesucht wurde. Sie war im Juni 2024 rechtskräftig wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte sie noch eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 15 Tagen zu verbüßen. Da die Frau den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde sie von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell