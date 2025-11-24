Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann musste ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 21-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 21-Jährige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Bus aus den Niederlanden nach Polen. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Bus gegen 00:50 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der polizeilichen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 21-jährige Pole von der Justiz gesucht wurde. Ein Gericht hatte wegen Raubes einen Untersuchungshaftbefehl angeordnet.

Der Mann wurde verhaftet und nach einer Nacht im Polizeigewahrsam am nächsten Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Papenburg vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

