PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schlägerei fordert zwei Verletzte

Greifswald (ots)

Am Abend des gestrigen Dienstags, 17. November 2025, kam es gegen 19:50 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Greifswalder Puschkinstraße. Ursächlich dafür war die vorausgegangene Meldung einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 19-jähriger Syrer mit seiner, bislang nicht namentlich bekannten männlichen Begleitung, in der Puschkinstraße unterwegs gewesen. Dort seien sie auf eine dreiköpfige Personengruppe, bestehend aus einem 15-jährigen Syrer, einem 13- und einem 14-jährigen Deutschen getroffen. Zwischen den Personengruppen sei es in weiterer Folge zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die in Tritten und Schlägen mündete. Die dreiköpfige Personengruppe, sowie die Begleitung des 19-Jährigen flohen zunächst vom Tatort. Drei der vier Personen konnten durch die eingesetzten Beamten jedoch im Nahbereich festgestellt werden.

Durch die Schlägerei wurden der 19-Jährige leicht und der 15-Jährige schwerverletzt.

Die konkreten Umstände der Auseinandersetzung sind nun Gegenstand der Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 09:32

    POL-NB: Besonderes Jubiläum: Vorverkauf für 30. Benefizkonzert in Neubrandenburg gestartet

    Neubrandenburg (ots) - Den 18. April 2026 sollten sich alle Liebhaberinnen und Liebhaber der klassischen Musik unbedingt vormerken. An diesem Tag findet bereits zum 30. Mal das Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg statt. Unter der Leitung von Kenichiro Kojima, präsentiert die Neubrandenburger Philharmonie musikalische Meisterwerke unter anderem von ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 06:58

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Pferden auf der B196 bei Bergen auf Rügen

    Bergen/Rügen (ots) - Am heutigen Mittwoch (19.11.2025) gegen 05:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 196 auf Höhe der Stadt Bergen auf Rügen ein Verkehrsunfall, an dem eine Pkw-Fahrerin und mehrere freilaufende Pferde beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Fahrerin die B196, als unvermittelt drei Pferde die Fahrbahn kreuzten. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit zwei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren