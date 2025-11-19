PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur zur Meldung: "Ausgeuferte Halloween-Party sorgt für Polizeieinsatz" vom 03.11.2025

Bergen/Rügen (ots)

In der Pressemitteilung vom 03.11.2025 "Ausgeuferte Halloween-Party sorgt für Polizeieinsatz" ist bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen. So waren nicht beide Verantwortlichen minderjährig - sondern der Mieter der Räumlichkeit war zum Ereigniszeitpunkt bereits volljährig. Diese Information wird nachträglich in der Originalmeldung berichtigt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 19.11.2025 – 09:32

    POL-NB: Besonderes Jubiläum: Vorverkauf für 30. Benefizkonzert in Neubrandenburg gestartet

    Neubrandenburg (ots) - Den 18. April 2026 sollten sich alle Liebhaberinnen und Liebhaber der klassischen Musik unbedingt vormerken. An diesem Tag findet bereits zum 30. Mal das Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg statt. Unter der Leitung von Kenichiro Kojima, präsentiert die Neubrandenburger Philharmonie musikalische Meisterwerke unter anderem von ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 06:58

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Pferden auf der B196 bei Bergen auf Rügen

    Bergen/Rügen (ots) - Am heutigen Mittwoch (19.11.2025) gegen 05:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 196 auf Höhe der Stadt Bergen auf Rügen ein Verkehrsunfall, an dem eine Pkw-Fahrerin und mehrere freilaufende Pferde beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Fahrerin die B196, als unvermittelt drei Pferde die Fahrbahn kreuzten. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit zwei der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 20:31

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Insel Rügen

    PHR Bergen (ots) - Am 18.11.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 30 kurz vor Zudar zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 76-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford die L30 und kam beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen, ...

    mehr
