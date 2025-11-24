Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 29-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er muss nun für 25 Tage ins Gefängnis.

Der 29-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 3:25 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 kontrolliert.

Bei der Überprüfung des 29-jährigen Italieners stellten die Beamten fest, dass der Reisende von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde.

Aus eine Verurteilung wegen Körperverletzung musste er noch eine Geldstrafe von 1.500 Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verbüßen. Da der Mann die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell