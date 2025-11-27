Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit zwei Haftbefehlen gesucht - 67-Jähriger bei Grenzkontrolle verhaftet

Nordhorn (ots)

Die Bundespolizei hat Mittwochmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen gesuchten 67-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle wegen mehrerer Straßenverkehrsdelikte vor. Es sitzt jetzt für rund dreieinhalb Monate im Gefängnis.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Polen an der Denekamper Straße in Nordhorn kontrolliert, als der 67-Jährige zu Fuß aus den Niederlanden kam.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Aus einer Verurteilung wegen Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis musste er noch eine Geldstrafe von 2.760 Euro begleichen oder eine Restersatzfreiheitsstrafe von 92 Tagen verbüßen.

Aus einer anderen Verurteilung wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, musste der 67-Jährige noch eine Restersatzfreiheitsstrafe von 13 Tagen verbüßen oder eine offene Strafe von 390,- Euro bezahlen.

Da er die offenen Beträge nicht aufbringen konnte, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell