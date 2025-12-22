PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gemeinsam Freude schenken - Weihnachtsaktion der Polizei Euskirchen erneut ein voller Erfolg

Kreis Euskirchen (ots)

Bereits zum fünften Mal in Folge hat die Polizei Euskirchen in der Vorweihnachtszeit eine besondere Weihnachtsaktion durchgeführt. Ziel der Aktion ist es, Kindern und Jugendlichen aus unterstützungsbedürftigen Familien einen Herzenswunsch zu erfüllen und ihnen so eine besondere Freude zu bereiten.

Zum vierten Mal wurde die Aktion in enger Zusammenarbeit mit dem Wellenbrecher e. V. - Jugendhilfeträger Euskirchen umgesetzt. Nach der Kontaktaufnahme stellen die Fachkräfte von Wellenbrecher den Kontakt zu den Familien her und erfassen die individuellen Wunschzettel der Kinder und Jugendlichen. Diese Wünsche werden anschließend von der Polizei Euskirchen in einen digitalen Weihnachtsbaum eingetragen.

In diesem Jahr konnten insgesamt 73 Wünsche erfüllt werden. Die Altersspanne der Beschenkten reichte dabei von sechs Monaten bis 20 Jahre. Innerhalb von nur fünf Tagen wählten die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Euskirchen sämtliche Geschenke aus. Besonders erfreulich ist, dass sich Mitarbeitende über alle Direktions- und Hierarchieebenen hinweg an der Aktion beteiligten.

Alle Teilnehmenden zeigten dabei ein außergewöhnlich großes Engagement: Die Geschenke wurden liebevoll verpackt, kreativ ausgewählt und mit viel Herz zusammengestellt. Die jährlichen Rückmeldungen des Wellenbrecher e. V. verdeutlichen immer wieder, wie wichtig diese Aktion für die Familien ist und welche große Begeisterung die Geschenke bei den Kindern und Jugendlichen auslösen.

Bei der diesjährigen Übergabe waren unter anderem anwesend:

   - Markus Ramers, Landrat und Behördenleiter
   - Sabine Döding, Wellenbrecher e. V.
   - Philip Klein, Wellenbrecher e. V.
   - Vertreterinnen und Vertreter der Polizei Euskirchen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

