Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Garage durch Feuer beschädigt

Mechernich-Eiserfey (ots)

Am Samstag (20. Dezember) kam es in der Straße "Im Wiesental" in Mechernich-Eiserfey zu einem Garagenbrand. Die Hauseigentümerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes auf der Terrasse ihres Einfamilienhauses und entdeckte das Feuer durch das Garagenfenster. Anschließend informierte sie die Feuerwehr.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden die Garage, mehrere Werkzeuge und eine Werkbank beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Betrag.

Die Brandermittlungen zur Brandursache wurden von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell