PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Räuberischer Diebstahl und Straßenverkehrsgefährdung

Bad Münstereifel (ots)

Am Montag, den 22. Dezember, gegen 16.10 Uhr, entwendeten zwei Frauen (36, 29) in einem Supermarkt in der Kölner Straße in Bad Münstereifel mehrere Tüten mit Lebensmitteln. Der Gesamtwarenwert lag im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Mitarbeiter des Marktes wurden auf den Diebstahl aufmerksam, da die Frauen den Kassenbereich passierten und lediglich einen Teil ihrer Waren auf das Kassenband legten. Als eine Mitarbeiterin die Frauen ansprach, ignorierten diese sie und begaben sich zu einem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw. Eine weitere Mitarbeiterin folgte den Frauen.

Die 29-Jährige aus der Städteregion Aachen setzte sich auf den Fahrersitz, während die 36-jährige Begleiterin aus dem Rhein-Erft Kreis auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Als die Frauen mit dem Pkw den Parkplatz verlassen wollten, stellte sich eine 47-Jährige Mitarbeiterin in den Weg. Die Pkw-Fahrerin gab daraufhin mit dem Fahrzeug Gas. Ein Zusammenstoß zwischen der Mitarbeiterin vom Supermarkt und dem Fahrzeug konnte nur verhindert werden, weil die 47-Jährige rechtzeitig zur Seite sprang.

Der Marktleiter wurde auf den Sachverhalt aufmerksam, nahm die Verfolgung der Frauen mit seinem Pkw auf und informierte die Polizei. Dier Pkw konnten schließlich in Mechernich-Antweiler von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden.

Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Tüten mit Lebensmitteln, Spielwaren sowie Kinderbekleidung, die mutmaßlich aus weiteren Geschäften stammten. Die Waren wurden sichergestellt.

Gegen die beiden Frauen wurden Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Der Führerschein der 29-jährigen Fahrerin wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 14:10

    POL-EU: Mehrere Diebstähle und Einbruchsversuch

    Weilerswist-Metternich (ots) - In der Nacht zum Freitag, dem 19. Dezember, kam es in Weilerswist-Metternich zu mehreren Diebstählen und einem Einbruchsversuch. Im Zeitraum von 00.15 bis 8.40 Uhr schlugen Unbekannte die Scheiben von insgesamt sechs Pkw ein. Betroffen waren Fahrzeuge in der Marienstraße, Frankenstraße, Karolingerstraße und Merowingerstraße. Aus den Fahrzeugen wurden Handtaschen und Sonnenbrillen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:09

    POL-EU: Garage durch Feuer beschädigt

    Mechernich-Eiserfey (ots) - Am Samstag (20. Dezember) kam es in der Straße "Im Wiesental" in Mechernich-Eiserfey zu einem Garagenbrand. Die Hauseigentümerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes auf der Terrasse ihres Einfamilienhauses und entdeckte das Feuer durch das Garagenfenster. Anschließend informierte sie die Feuerwehr. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden die Garage, ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:08

    POL-EU: Polizei stoppt alkoholisierten Pkw-Fahrer

    Euskirchen (ots) - Am Sonntag, 21.12.2025, informierte ein Zeuge gegen 18.19 Uhr die Polizei über einen Pkw, der in Schlangenlinien von Bad Münstereifel in Richtung Euskirchen unterwegs war. Das Fahrzeug sollte daraufhin von Polizeibeamten auf der Landstraße 194 bei Euskirchen-Billig kontrolliert werden. Der 37-jährige Fahrer aus Euskirchen entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit überhöhter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren