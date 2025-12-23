Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Räuberischer Diebstahl und Straßenverkehrsgefährdung

Bad Münstereifel (ots)

Am Montag, den 22. Dezember, gegen 16.10 Uhr, entwendeten zwei Frauen (36, 29) in einem Supermarkt in der Kölner Straße in Bad Münstereifel mehrere Tüten mit Lebensmitteln. Der Gesamtwarenwert lag im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Mitarbeiter des Marktes wurden auf den Diebstahl aufmerksam, da die Frauen den Kassenbereich passierten und lediglich einen Teil ihrer Waren auf das Kassenband legten. Als eine Mitarbeiterin die Frauen ansprach, ignorierten diese sie und begaben sich zu einem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw. Eine weitere Mitarbeiterin folgte den Frauen.

Die 29-Jährige aus der Städteregion Aachen setzte sich auf den Fahrersitz, während die 36-jährige Begleiterin aus dem Rhein-Erft Kreis auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Als die Frauen mit dem Pkw den Parkplatz verlassen wollten, stellte sich eine 47-Jährige Mitarbeiterin in den Weg. Die Pkw-Fahrerin gab daraufhin mit dem Fahrzeug Gas. Ein Zusammenstoß zwischen der Mitarbeiterin vom Supermarkt und dem Fahrzeug konnte nur verhindert werden, weil die 47-Jährige rechtzeitig zur Seite sprang.

Der Marktleiter wurde auf den Sachverhalt aufmerksam, nahm die Verfolgung der Frauen mit seinem Pkw auf und informierte die Polizei. Dier Pkw konnten schließlich in Mechernich-Antweiler von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden.

Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Tüten mit Lebensmitteln, Spielwaren sowie Kinderbekleidung, die mutmaßlich aus weiteren Geschäften stammten. Die Waren wurden sichergestellt.

Gegen die beiden Frauen wurden Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Der Führerschein der 29-jährigen Fahrerin wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell