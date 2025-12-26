PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ein Start mit quietschenden Reifen hatte für einen 18-Jährigen weitreichende Folgen

53945 Blankenheim (ots)

In der Nacht zum 25.12.2025 wurde die Polizei zu einem Schnellrestaurant in Blankenheim gerufen. Hier sollten sich Personen in einem Pkw befinden, die fortwährend "hupen" und sich anschließend mit quietschenden Reifen vom dortigen Parkplatz entfernt haben sollen. Die Polizeibeamten konnten den Wagen dann auf einem Feldweg in der Nähe der B51 feststellen. Der Fahrzeugführer steuerte seinen Wagen nun auf die B51 und setzte seine Fahrt in Schlangenlinien in Richtung Tondorf fort. Die Beamten entschlossen sich, den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Bei der Kontrolle des 18-jähringen Deutschen aus dem Stadtgebiet Hellenthal konnte deutlich Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,04 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

