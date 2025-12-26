PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste Jugendliche aus Blankenheim angetroffen

Blankenheim (ots)

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen hatte seit dem 8. Dezember nach einer jugendlichen Person aus der Gemeinde Blankenheim gesucht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Vermisste wurde durch die Polizei Berlin wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei Euskirchen bedankt sich für ihre Hinweise.

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darum gebeten, von einer weiteren Veröffentlichung der Personalien abzusehen und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Foto zu löschen.

