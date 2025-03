Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Umkleide gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Geldbeutel waren das Ziel von Dieben in der Paul-Ehrlich-Straße. Zwei Frauen im Alter von 20 und 25 Jahren erlebten nach dem Sport am Mittwochabend eine böse Überraschung. Unbekannte hatten sich an ihren Rucksäcken in der Umkleidekabine der Sporthalle zu schaffen gemacht und die Portemonnaies der jungen Frauen gestohlen. Neben Bargeld befanden sich in den Börsen auch die Ausweisdokumente und Bankarten der Bestohlenen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei müssen die Langfinger zwischen 17 und 18:30 Uhr zugegriffen haben. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum ebenfalls in der Sporthalle waren oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

