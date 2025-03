Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb klaut teures Parfüm

Kaiserslautern (ots)

Eine Parfümerie in der Fackelstraße erstattete am Mittwochvormittag Anzeige bei der Polizei wegen Ladendiebstahls. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte sich ein 48-Jähriger in der Filiale eine Parfümflasche unter die Jacke und verließ damit das Geschäft. Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es einer Polizeistreife, den Mann in der Logenstraße anzutreffen und zu kontrollieren. Hierbei händigte er das fast 200 Euro teure Duftwasser aus. Der Langfinger muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

