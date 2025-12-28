Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streit in Therme eskaliert

Euskirchen (ots)

Am Freitag (26.Dezember) gegen 23.20 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei Kenntnis von einem lautstarken Streit auf dem Parkplatz der Therme Euskirchen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Paar aus dem Kreis Wesel in Streit geraten war, nachdem es den Tag in der Therme verbrachte und er dort einige Cocktails konsumiert hatte.

Beim Verlassen des Thermalbades habe der 22-jährige Mann dann die Schlüssel vom Fahrzeug der 26-jährigen Partnerin entrissen und sei danach mit dem Mercedes über den dortigen Parkplatz gedriftet. Dabei habe er mehrfach die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und zuletzt beinahe seine Partnerin überfahren. Die wilde Fahrt endete schließlich in einem Gebüsch, glücklicherweise ohne Personen- und Sachschäden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 1,3 Promille, so dass dem Hamminkelner eine Blutprobe auf der Polizeiwache Euskirchen entnommen wurde. Da er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde über den Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und die Trunkenheitsfahrt hinaus noch eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Emotional wechselte der Mann während der Sachverhaltsaufnahme zudem dauerhaft zwischen minutenlangen Weinkrämpfen und hochaggressivem Verhalten, woraufhin ihm Handschellen angelegt werden mussten. Dies hinderte ihn im weiteren Verlauf nicht daran, die Beamten zu beleidigen, zu bedrohen und auf der Polizeiwache dann auch noch vor deren Füße zu spucken. Entsprechend wurden weitere Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung geschrieben.

Die Partnerin des Delinquenten zeigte vor Ort kein Interesse an einer Fortsetzung der Beziehung zu dem 22-jährigen und lies ihn die rund 150 km weite Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln bei Minusgraden antreten. Trotz seines unkooperativen Verhaltens wurde dem Mann daher festes Schuhwerk auf der Polizeiwache zur Verfügung gestellt, da er all die Taten lediglich mit Badelatschen bekleidet vollendete.

Auch die Ex-Partnerin erwartet ein Strafverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, bis die genauen Umstände juristisch geprüft wurden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell