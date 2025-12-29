Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 35-Jährigen mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Samstag, den 27. Dezember, kam es gegen 23 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Euskirchen-Kuchenheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 35-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 35-Jährigen und bislang unbekannten Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzten die Unbekannten den Mann mit einem Messer im Körperbereich.

Der 35-Jährige konnte sich nach der Tat zu einem Bekannten in dessen Wohnung begeben und dort Hilfe erlangen. Von dort aus wurden Polizei und Rettungsdienst informiert. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den bislang Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell