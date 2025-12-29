PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landstraße 115 bei Blankenheim

Blankenheim-Reetz (ots)

Am heutigen Montag, 29. September, kam es um 15.36 Uhr auf der Landstraße 115 bei Blankenheim-Reetz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis die Kreisstraße 71 von Blankenheim-Reetz kommend in Richtung der Landstraße 115.

An der Einmündung beabsichtigte die Frau, nach links auf die Landstraße 115 in Fahrtrichtung Blankenheim abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Rheinland-Pfalz die Landstraße 115 von Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Freilingen. Beim Abbiegevorgang übersah die Pkw-Fahrerin den von links kommenden LKW-Fahrer und kollidierte mit diesem.

Die 64-jährige Pkw-Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

In ihrem Fahrzeug befand sich zudem ein Hund, der ebenfalls verstarb.

Der Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision nicht verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam.

Zur Ausleuchtung der Unfallörtlichkeit wurde das Technische Hilfswerk (Ortsverband Schleiden) hinzugezogen.

Die Landstraße 115 ist im Bereich der Unfallstelle derzeit weiterhin gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrskommissariat aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren