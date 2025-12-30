Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall ohne Fahrer - Pkw auf Leitplanke

Mechernich (ots)

Am Montag, 29. Dezember, gegen 5.30 Uhr, bemerkte eine Rettungswagenbesatzung auf der Kreisstraße 20 aus Fahrtrichtung Mechernich-Kommern kommend in Richtung Mechernich-Eicks einen verunfallten Pkw.

Kurz vor dem Ortseingang Mechernich-Eicks stand der Pkw im Bereich einer scharfen Linkskurve mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Leitplanke. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Pkw-Fahrer ausgangs der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw wies nur geringe Beschädigungen auf. Die Leitplanke wurde bei der Kollision beschädigt. Ein Fahrzeugführer konnte zunächst vor Ort nicht angetroffen werden. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Gegen 11.45 Uhr meldete sich der 45-jährige Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis bei der Polizei in Euskirchen. Er gab an, dass er sein zuvor auf der Kreisstraße 20 abgestelltes Fahrzeug nicht mehr auffinden konnte. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Verkehrskommissariat aufgenommen. Eine Anzeige bezüglich des Verkehrsunfalls mit Flucht wurde gefertigt.

