Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorzeitiges Feuerwerk sorgt für Polizeieinsatz

Euskirchen (ots)

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Jahreswechsels scheint ein 31-Jähriger aus Euskirchen den Zeitpunkt für sein Feuerwerk etwas verfrüht gewählt zu haben.

Zeugen meldeten am heutigen Dienstag (30. Dezember) gegen 7.03 Uhr einen 31-Jährigen, der in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Münstereifeler Straße in Euskirchen Feuerwerkskörper zündete und diese im Anschluss aus einem Fenster vor das Wohnhaus warf.

Polizeibeamte konnten den Mann in seiner Wohnung antreffen. Der 31-Jährige war stark alkoholisiert und gegenüber den Polizeibeamten verbal aggressiv. Bei einer Durchsuchung der Person leistete er Widerstand. Der Euskirchener wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Vor dem Jahreswechsel weist die Polizei Euskirchen darauf hin, dass der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerkskörpern erhebliche Gefahren birgt und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Das Abfeuern von Pyrotechnik in Richtung von Menschen, Tieren oder Fahrzeugen ist kein "Feuerwerksspaß", sondern kann unter anderem als gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung oder gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr strafbar sein.

