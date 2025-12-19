POL-PPRP: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht
Ludwigshafen (ots)
Ein 53-jähriger LKW-Fahrer wechselte am Donnerstagabend (18.12.2025, 18:29 Uhr) auf der Carl-Bosch-Straße den Fahrstreifen und übersah hierbei einen neben ihm fahrenden 43-jährigen Autofahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 43-Jährige wurde verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Carl-Bosch-Straße in Richtung Oppau für eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
