PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (17.12.2025, 21:30 Uhr) auf Donnerstag (18.12.2025, 12:30 Uhr) wurde in der Ebernburgstraße (Nahe Kropsburgstraße) ein geparkter Skoda Fabia vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Parkvorgang am Heckstoßfänger beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall zu melden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:35

    POL-PPRP: Versuchter Autodiebstahl

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Montagabend (15.12.2025, 22 Uhr) auf Dienstagmorgen (16.12.2025, 8 Uhr) versuchte eine bislang unbekannte Person in der Leininger Straße (Einmündung Hermann-Löns-Weg) einen Peugeot Boxer zu entwenden, indem eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Dem Täter gelangte es glücklicherweise nicht, das Fahrzeug zu starten und beschädigte lediglich das Zündschloss. Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:34

    POL-PPRP: Versuchter Einbruch

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von letzte Woche Freitag (12.12.2025, 10 Uhr) bis Donnerstagmittag (18.12.2025, 14 Uhr) versuchten bislang unbekannt Personen in der Karolina-Straße (Nahe Florastraße) in ein Wohnanwesen einzubrechen, indem sie das Hoftor beschädigten. In das Wohnanwesen gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:34

    POL-PPRP: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss - Auto sichergestellt

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (18.12.2025) wurde gegen 14:45 Uhr ein 29-Jähriger in der Wittelsbachstraße mit seinem Auto kontrolliert. Der Mann war den Polizeikräften bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Betäubungsmittelkonsums bekannt und besaß auch diesmal keinen Führerschein. Aufgrund wiederholter Verstöße wurde sein Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren