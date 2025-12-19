Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Autodiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Montagabend (15.12.2025, 22 Uhr) auf Dienstagmorgen (16.12.2025, 8 Uhr) versuchte eine bislang unbekannte Person in der Leininger Straße (Einmündung Hermann-Löns-Weg) einen Peugeot Boxer zu entwenden, indem eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Dem Täter gelangte es glücklicherweise nicht, das Fahrzeug zu starten und beschädigte lediglich das Zündschloss.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

