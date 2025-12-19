Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Fahrzeuge

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (17.12.2025, 18:30 Uhr) auf Donnerstag (18.12.2025, 08:30 Uhr) schlug ein Unbekannter in der Hofstraße (Nahe Rheingönheimer Straße) an einem Transporter eine Fensterscheibe ein und entwendete Werkzeug. Auch bei einer Mercedes X-Klasse wurde eine Scheibe eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Lassen Sie keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager) oder nutzen Sie abschließbare Werkzeugboxen.

