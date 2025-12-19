PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 14-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit dem 17.12.2025. 20 Uhr wird eine 14-Jährige aus Ludwigshafen vermisst. Sie wurde zuletzt an der Wochenschrift in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung:

   - schwarze Weste mit einem blauen kleinen Schmetterlingsaufdruck 
     vorne und einem großen blauen Schmetterlingsaufdruck auf der 
     Rückseite
   - schwarze Wellensteynjacke mit Pelzkragen
   - schwarze Stoffhose mit Glitzer-Kreuz auf der Hose
   - weiße Turnschuhe mit "Hello Kitty"-Aufdruck

Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/C2d1D6I

Gesuchte Hinweise

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 14:13

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (17.12.2025), brachen bislang unbekannte Täter zwischen 18 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Bellheim in der Gustav-Ullrich-Straße (nahe Bahnhofstraße) ein und stahlen Schmuck und Bargeld. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:11

    POL-PPRP: Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 16.12.2025, 20 Uhr, bis 17.12.2025, 4:45 Uhr, wurde ein weißer 5er BMW entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Mohnstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:55

    POL-PPRP: Diebstahl aus Auto

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Dienstagabend (16.12.2025, 17 Uhr) auf Mittwochabend (17.12.2025, 17 Uhr) entwendete eine bislang unbekannte Person in der Turnerstraße aus einem VW T-Cross mehrere Wertgegenstände, wie eine Sporttasche, eine Sonnenbrille sowie über 100 Euro Bargeld. Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren