POL-PPRP: 14-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit dem 17.12.2025. 20 Uhr wird eine 14-Jährige aus Ludwigshafen vermisst. Sie wurde zuletzt an der Wochenschrift in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung:

- schwarze Weste mit einem blauen kleinen Schmetterlingsaufdruck vorne und einem großen blauen Schmetterlingsaufdruck auf der Rückseite - schwarze Wellensteynjacke mit Pelzkragen - schwarze Stoffhose mit Glitzer-Kreuz auf der Hose - weiße Turnschuhe mit "Hello Kitty"-Aufdruck

Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/C2d1D6I

Gesuchte Hinweise

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

