PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 16.12.2025, 20 Uhr, bis 17.12.2025, 4:45 Uhr, wurde ein weißer 5er BMW entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Mohnstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 13:55

    POL-PPRP: Diebstahl aus Auto

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Dienstagabend (16.12.2025, 17 Uhr) auf Mittwochabend (17.12.2025, 17 Uhr) entwendete eine bislang unbekannte Person in der Turnerstraße aus einem VW T-Cross mehrere Wertgegenstände, wie eine Sporttasche, eine Sonnenbrille sowie über 100 Euro Bargeld. Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:54

    POL-PPRP: Unfallflucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (17.12.2025) im Zeitraum von 19 - 20:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Bowlings Centers in der Pasadenaallee ein geparkter BMW 2er vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Parkvorgang an der rechten Seite des Heckstoßfängers beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:53

    POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Montag (15.12.2025) bis Mittwoch (17.12.2025) kam es erneut zu mehreren Fahrzeugeinbrüchen. In der Straße "Koschatplatz" (Kreuzung Kurfürstenstraß) wurde die Scheibe eines geparkten Ford Transit eingeschlagen und verschiedene Werkzeugteile gestohlen. Auch in der Bozener Straße wurden die Scheiben eines Autos eingeschlagen und mehrere Werkzeuge entwendet. Weiterhin wurde in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren