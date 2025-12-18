Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 16.12.2025, 20 Uhr, bis 17.12.2025, 4:45 Uhr, wurde ein weißer 5er BMW entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Mohnstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell