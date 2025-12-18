Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (17.12.2025) im Zeitraum von 19 - 20:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Bowlings Centers in der Pasadenaallee ein geparkter BMW 2er vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Parkvorgang an der rechten Seite des Heckstoßfängers beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall zu melden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

