POL-PPRP: Unfall zwischen Fahrrad und Auto
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstag (16.12.2025) kollidierten gegen 16:30 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer und ein 55-jähriger Fahrradfahrer in der Rheinstraße. An der Kreuzung Rheinstraße/Bad-Ausseestraße nahm der Autofahrer dem entgegenkommenden Radfahrer beim Linksabbiegen in den Ostring die Vorfahrt. Es kam zur Kollision und der Radfahrer verletze sich dabei leicht.
