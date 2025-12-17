PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Fahrrad und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (16.12.2025) kollidierten gegen 16:30 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer und ein 55-jähriger Fahrradfahrer in der Rheinstraße. An der Kreuzung Rheinstraße/Bad-Ausseestraße nahm der Autofahrer dem entgegenkommenden Radfahrer beim Linksabbiegen in den Ostring die Vorfahrt. Es kam zur Kollision und der Radfahrer verletze sich dabei leicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

