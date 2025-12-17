POL-PPRP: Unfall zwischen Fahrrad und Auto

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 15.12.2025, 15 Uhr, bis 16.12.2025, 10:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Finkenweg ein und brachen ein Kellerabteil auf, aus welchem Werkzeug im Wert von rund 1.000 Euro entwendetet wurde. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

mehr