Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Wohnung

Korbach (ots)

Am gestrigen Montag (8. Dezember) zwischen 17 Uhr und 17:45 Uhr brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Wildungen ein und entwendete Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Täter verschaffte sich Zugang zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waisengasse, indem er die Tür eintrat. Dann durchsuchte er die Schränke in der Wohnung und entwendete schließlich mehrere Umschläge mit Bargeld. Der Schaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

