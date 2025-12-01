Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Mit ergaunerter EC-Karte mehrfach Geld abgehoben, Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannten Täter

Am 24. September ergaunerten angebliche Bankmitarbeiter eine EC-Karte einer Seniorin aus Korbach. In der Folge hob einer der Betrüger in Korbach und Asbach mit dieser EC-Karte mehrfach Bargeld ab, dabei wurde er videografiert. Da die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters führten, hat ein Richter nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch, 24. September, gegen 11.30 Uhr, erhielt eine 88-jährige Frau aus Korbach einen Anruf von einer ihr unbekannten Frau. Diese gab sich als Mitarbeiterin der Bankenaufsicht aus. Sie schilderte, dass die EC-Karte der Seniorin wahrscheinlich kopiert worden sei, man habe Vormerkungen für Abbuchungen in Höhe von mehreren tausend Euro feststellen können. Die Karte müsse daher dringend abgeholt, auf Manipulationen überprüft und anschließend an die Polizei übergeben werden.

Da die Anruferin glaubhaft wirkte, händigte die 88-Jährige ihre Karte etwa eine halbe Stunde nach dem Anruf dem angekündigten angeblichen Bankmitarbeiter aus. Unmittelbar danach hob der unbekannte Täter mit der EC-Karte zweimal Bargeld an einem Automaten der Sparkasse in Korbach ab.

Am Folgetag (25. September) gegen 09.45 Uhr setzten die Betrüger die Karte erneut ein, diesmal wurde an einem Geldautomaten im Vorteil-Center in Asbach (Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz) Geld abgehoben. Bei den insgesamt drei Abhebungen wurde der Unbekannte von Überwachungskameras aufgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der Täter, der die Karte abholte und in Korbach einsetzte, kann wie folgt beschrieben werden:

20 bis 30 Jahre alt,

etwa 170 cm groß, kurze, schwarze., lockige Haare, Oberlippenbart, bekleidet mit dunkler Strickjacke mit weißen Kordeln und weißem Reißverschluss., Logo der Marke "FILA" auf der Brust.

Von der Veröffentlichung von Fotos des unbekannten Täters aus den Überwachungskameras von Geldautomaten in Korbach und Asbach erhoffen sich die zuständigen Ermittler des Betrugskommissariats der Kriminalpolizei in Korbach Hinweise auf die Identität des abgebildeten Mannes. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05631/9710 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

