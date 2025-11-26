Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter bestiehlt Frau mit "Wechseltrick"

Korbach (ots)

Am Dienstag (25. November) wurde eine 87-jährige Frau Opfer eines Diebstahls mit dem "Wechseltrick"

Der unbekannte Täter sprach die Seniorin am Dienstag gegen 14.00 Uhr in der Bad Wildunger Brunnenallee an. Auf die Frage, ob sie 2 Euro wechseln könne, wollte die Frau hilfsbereit reagieren. Sie öffnete ihr Portemonnaie, um nach Münzgeld zu schauen. Der Unbekannte kann ihr dabei sehr nahe. Erst später, als sie in einem Geschäft bezahlten wollte, musste die Seniorin feststellen, dass sie bestohlen worden war. Aus ihrem Portemonnaie fehlte ein 50 Euro-Schein.

Den Täter ist nach Angaben der geschädigten Frau etwa 55 bis 60 Jahre alt, hat eine untersetzte Statur und dunkle, kurze Haare. Er war dunkel gekleidet und sprach akzentfreies deutsch.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

