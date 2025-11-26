PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf/Eder - Sachbeschädigung auf Kunstrasenplatz

Korbach (ots)

Hohen Sachschaden richteten Unbekannte auf einem Kunstrasenplatz (Funcourt) des SV Allendorf/Eder an. Die Polizei Frankenberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Der Schaden wurde am Dienstagmorgen (25. November) durch einen Verantwortlichen des Allendorfer Sportvereins festgestellt und bei der Polizei Frankenberg angezeigt. Auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern war der Kunstrasen des Funcourts Am nicht mehr vorhanden, nach ersten Erkenntnissen könnte dieser durch das Aufbringen einer bisher unbekannten Flüssigkeit zerstört worden sein.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Montag, 17. November, und Dienstag, 25. November.

Die Polizei Frankenberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06451-72030 zu melden.

Der Sportverein Allendorf/Eder hat für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

