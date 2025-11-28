Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

Am Donnerstag zwischen 13.30 und 21.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Willingen ein.

Dier Täter zerstörten eine Fensterscheibe des Wohnhauses im Sonnenweg in Willingen und konnten so in das Gebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie fast alle Schränke und andere Behältnisse in allen Räumen. Ob die Täter etwas entwenden konnten, ist noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

