Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck Nieder-Werbe - Brand eines Ferienhauses

Korbach (ots)

Eine unbeaufsichtigt brennende Kerze verursachte am Samstagabend (6. Dezember) den Brand eines Ferienhauses in der Straße Unterer Adamsberg in Waldeck Nieder-Werbe.

Der Besitzer des Hauses und ein Bekannter hatten am Abend eine Kerze zum Nikolaustag entzündet. Als sie für kurze Zeit das Haus verließen, brannte die Kerze herab und setzte so das Mobiliar des Wohnzimmers in Brand. Der Brand breitete sich bis zur Decke des Raumes aus und verursachte erheblichen Sachschaden. Dieser liegt nach ersten Schätzungen bei mehr als 100.000 Euro. Der Hausbesitzer, welcher sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Nachbarschaft befand, stellte gegen 17:20 Uhr selbst den Brand in seinem Haus fest und verständigte die Feuerwehr. Personen kamen nicht zu Schaden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

