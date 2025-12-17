Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Roller und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (16.12.2025) kollidierten gegen 13 Uhr ein 52-jähriger Autofahrer und ein 17-jähriger Rollerfahrer mitsamt seinen beiden Mitfahrern in der Oppauer Straße. Der Autofahrer fuhr auf der Oppauer Straße in Richtung Pfingstweide. Beim Linksabbiegen auf das Gelände einer Tankstelle kollidierte er mit dem in gleicher Richtung auf dem Fahrradweg fahrenden Roller. Der 17-jährige Rollerfahrer und seine Mitfahrer stürzten, wodurch sich einer der Mitfahrer leicht verletzte.

