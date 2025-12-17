PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto zerkratzt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag (15.12.2025, 19:30 Uhr) auf Dienstag (16.12.2025, 07:15 Uhr) beschädigten bislang unbekannte Personen einen in der Fuggerstraße geparkten Audi Q8. Hierbei wurde der Lack zerkratzt und die Fensterscheiben beschädigt.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

