POL-PPRP: Auto zerkratzt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag (15.12.2025, 19:30 Uhr) auf Dienstag (16.12.2025, 07:15 Uhr) beschädigten bislang unbekannte Personen einen in der Fuggerstraße geparkten Audi Q8. Hierbei wurde der Lack zerkratzt und die Fensterscheiben beschädigt.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

