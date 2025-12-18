POL-PPRP: Sexueller Übergriff in Sauna: Zeugen gesucht - Veröffentlichung eines Phantombildes
Bad Dürkheim (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.
Am Dienstag (02.12.2025) soll es im Zeitraum zwischen 18 - 21 Uhr zu einem sexuellen Übergriff in der Sauna (im Bereich Dampfbad, Panoramasauna bzw. Außenbereich) des Salinariums in Bad Dürkheim gekommen sein. Eine 29-Jährige wäre von einem bislang unbekannten Mann mehrfach unsittlich berührt und es wären sexuelle Handlungen gegen ihren Willen durchgeführt worden.
Beschreibung des Tatverdächtigen:
- 35 - 40 Jahre alt - stämmige Statur mit kleinem Bauch - dunkler unregelmäßiger Bart - auffällige Narbe am rechten Oberarmkopf
Spezialisten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz konnten ein Phantombild des Tatverdächtigen und der auffälligen Narbe erstellen. Beide sind auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/uNOstel veröffentlicht.
Zur Aufklärung des Sachverhaltes bitten die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei dringend um Hinweise:
- Wer hat den Vorfall im genannten Bereich beobachtet? - Wer kann Angaben zum dem Tatverdächtigen machen? - Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Bereich Dampfbades, der Panoramasauna bzw. des Außenbereichs gemacht?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail KINeustadt.K42@polizei.rlp.de entgegen.
