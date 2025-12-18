PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sexueller Übergriff in Sauna: Zeugen gesucht - Veröffentlichung eines Phantombildes

Bad Dürkheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Am Dienstag (02.12.2025) soll es im Zeitraum zwischen 18 - 21 Uhr zu einem sexuellen Übergriff in der Sauna (im Bereich Dampfbad, Panoramasauna bzw. Außenbereich) des Salinariums in Bad Dürkheim gekommen sein. Eine 29-Jährige wäre von einem bislang unbekannten Mann mehrfach unsittlich berührt und es wären sexuelle Handlungen gegen ihren Willen durchgeführt worden.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

   - 35 - 40 Jahre alt
   - stämmige Statur mit kleinem Bauch
   - dunkler unregelmäßiger Bart
   - auffällige Narbe am rechten Oberarmkopf

Spezialisten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz konnten ein Phantombild des Tatverdächtigen und der auffälligen Narbe erstellen. Beide sind auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/uNOstel veröffentlicht.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes bitten die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei dringend um Hinweise:

   - Wer hat den Vorfall im genannten Bereich beobachtet?
   - Wer kann Angaben zum dem Tatverdächtigen machen?
   - Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des 
     Bereich Dampfbades, der Panoramasauna bzw. des Außenbereichs 
     gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail KINeustadt.K42@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

