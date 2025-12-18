PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Montag (15.12.2025) bis Mittwoch (17.12.2025) kam es erneut zu mehreren Fahrzeugeinbrüchen.

In der Straße "Koschatplatz" (Kreuzung Kurfürstenstraß) wurde die Scheibe eines geparkten Ford Transit eingeschlagen und verschiedene Werkzeugteile gestohlen.

Auch in der Bozener Straße wurden die Scheiben eines Autos eingeschlagen und mehrere Werkzeuge entwendet.

Weiterhin wurde in der Christian-Weiß-Straße die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines Transporters eingeschlagen. Hierbei konnte ebenfalls eine bislang unbekannte Person ein Radio, mehrere Werkzeuge und ein Feuerlöscher in einem Wert von ca. 1.000 Euro erbeuten.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Auch keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager) oder nutzen Sie abschließbare Werkzeugboxen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 16:32

    POL-PPRP: Unfall zwischen Fahrrad und Auto

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (16.12.2025) kollidierten gegen 16:30 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer und ein 55-jähriger Fahrradfahrer in der Rheinstraße. An der Kreuzung Rheinstraße/Bad-Ausseestraße nahm der Autofahrer dem entgegenkommenden Radfahrer beim Linksabbiegen in den Ostring die Vorfahrt. Es kam zur Kollision und der Radfahrer verletze sich dabei leicht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 16:31

    POL-PPRP: Unfall zwischen Roller und Auto

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (16.12.2025) kollidierten gegen 13 Uhr ein 52-jähriger Autofahrer und ein 17-jähriger Rollerfahrer mitsamt seinen beiden Mitfahrern in der Oppauer Straße. Der Autofahrer fuhr auf der Oppauer Straße in Richtung Pfingstweide. Beim Linksabbiegen auf das Gelände einer Tankstelle kollidierte er mit dem in gleicher Richtung auf dem Fahrradweg fahrenden Roller. Der 17-jährige Rollerfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren