POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Montag (15.12.2025) bis Mittwoch (17.12.2025) kam es erneut zu mehreren Fahrzeugeinbrüchen.

In der Straße "Koschatplatz" (Kreuzung Kurfürstenstraß) wurde die Scheibe eines geparkten Ford Transit eingeschlagen und verschiedene Werkzeugteile gestohlen.

Auch in der Bozener Straße wurden die Scheiben eines Autos eingeschlagen und mehrere Werkzeuge entwendet.

Weiterhin wurde in der Christian-Weiß-Straße die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines Transporters eingeschlagen. Hierbei konnte ebenfalls eine bislang unbekannte Person ein Radio, mehrere Werkzeuge und ein Feuerlöscher in einem Wert von ca. 1.000 Euro erbeuten.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Auch keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager) oder nutzen Sie abschließbare Werkzeugboxen.

