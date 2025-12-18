Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend (16.12.2025, 17 Uhr) auf Mittwochabend (17.12.2025, 17 Uhr) entwendete eine bislang unbekannte Person in der Turnerstraße aus einem VW T-Cross mehrere Wertgegenstände, wie eine Sporttasche, eine Sonnenbrille sowie über 100 Euro Bargeld.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

