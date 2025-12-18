PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (17.12.2025), brachen bislang unbekannte Täter zwischen 18 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Bellheim in der Gustav-Ullrich-Straße (nahe Bahnhofstraße) ein und stahlen Schmuck und Bargeld. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Tipps der Polizei: Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

   - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend

den Schließzylinder aus. Damit Sie auch im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist. Hier einige Tipps: -Lassen Sie den Briefkasten leeren, -Sorgen Sie temporär für Beleuchtung -Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen -Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter -Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder Facebook, Twitter und Co. -Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem Bankschließfach Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Die Polizei bietet kostenlose, neutrale und individuelle Beratungen zum Einbruchschutz direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an. Sie können entweder direkt an unserem Informationsstand einen Termin vereinbaren oder sich unmittelbar mit der für Ihren Wohnort zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Weitere Hinweise und praktische Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch in unserem Podcast: https://youtu.be/cl6guf_7l_U

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

