Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss - Auto sichergestellt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (18.12.2025) wurde gegen 14:45 Uhr ein 29-Jähriger in der Wittelsbachstraße mit seinem Auto kontrolliert. Der Mann war den Polizeikräften bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Betäubungsmittelkonsums bekannt und besaß auch diesmal keinen Führerschein. Aufgrund wiederholter Verstöße wurde sein Fahrzeug sichergestellt. Zudem ergaben sich während der Kontrolle Hinweise auf einen Drogenkonsum, weshalb ihm eine Blutentnahme entnommen wurde. Den 29-Jährigen erwarten nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

