Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von letzte Woche Freitag (12.12.2025, 10 Uhr) bis Donnerstagmittag (18.12.2025, 14 Uhr) versuchten bislang unbekannt Personen in der Karolina-Straße (Nahe Florastraße) in ein Wohnanwesen einzubrechen, indem sie das Hoftor beschädigten. In das Wohnanwesen gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

