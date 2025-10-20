Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl

Essen (ots)

Am 19. Oktober entdeckten Einsatzkräfte am Essener Hauptbahnhof bei einer spanischen Staatsangehörigen eine offene Fahndung.

Gegen 11:30 Uhr kontrollierten die Beamten die 23-Jährige, nachdem diese bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Hauptbahnhof Essen gestellt worden war.

Die Abfrage der Personalien ergab, dass das Amtsgericht Köln einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls gegen die Wohnungslose erlassen hatte.

Die Beamten verhafteten die Gesuchte und brachten sie im Anschluss in das zentrale Polizeigewahrsam in Essen, zur Vorführung beim zuständigen Haftrichter.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell