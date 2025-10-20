Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Emmerich - Niederkrüchten (ots)

Am Freitagmittag, 17. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen im Intercityexpress am Bahnhof Emmerich einen 26-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Köln mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Hiernach hatte der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 893 Euro zu bezahlen oder eine 80-tägige Ersatzfreiheitstrafe zu verbüßen. Nach Zahlung der Geldstrafe bei der Bundespolizei durfte der Mann weiterreisen.

Auf der Autobahn 52 kontrollierte die Bundespolizei am Sonntagvormittag, 19. Oktober 2025, einen 34-jährigen Polen als Beifahrer eines in Viersen zugelassenen Personenkraftwagens bei der Einreise aus den Niederlanden. Hier ergab die Überprüfung der Personalien, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld den Reisenden mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Falles des Diebstahls suchte. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Am Montagvormittag wird der Pole dem Haftrichter zur Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.

