POL-PPRP: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte brachen im Zeitraum vom 27.11.2025, 8 Uhr, bis zum 18.12.2025, 16 Uhr, zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Fröbelstraße (Nähe Wanderstraße) auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell