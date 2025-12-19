POL-PPRP: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (17.12.2025, 21:30 Uhr) auf Donnerstag (18.12.2025, 12:30 Uhr) wurde in der Ebernburgstraße (Nahe Kropsburgstraße) ein geparkter Skoda Fabia vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Parkvorgang am Heckstoßfänger beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per ...

